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У Трампа призвали депортировать Маска из США

Илон Маск может попасть под депортацию из США.

сегодня, 09:07
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Slava Kot

Основатель "SpaceX" и генеральный директор "Tesla" Илон Маск открыто подверг критике президента США Дональда Трампа, который заявил, что победил бы на выборах 2024 года без помощи миллиардера. В ответ на критику поклонники Трампа призвали депортировать Маска, как нелегального мигранта.

У Трампа призвали депортировать Маска из США

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: AP

Один из главных идеологов МАГА и бывший помощник Трампа, который сейчас является его неофициальным советником Стив Беннон, рассказал, что советовал президенту США отменить все контракты Маска, а также начать против миллиардера расследования для его дальнейшей депортации.

"Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный мигрант и его следует немедленно депортировать из страны", — сказал Беннон.

Беннон добавил, что администрация Трампа также должна расследовать информацию об употреблении Маском наркотиков и его попытке получить секретный отчет Пентагона по Китаю.

Маск после ухода в мае из руководства DOGE начал критиковать Трампа, в том числе его бюджетный закон. В ответ президент США заявил о своем "разочаровании" Маском и указал, что выиграл бы без него выборы.

После этого основатель "SpaceX" опубликовал более двух десятков сообщений на платформе X с критикой Трампа. В частности, Маск настоял на том, что Трамп проиграл бы выборы, а демократы контролировали бы Палату представителей. Маск заявил, что файлы дела Эпштейна засекречены, ведь у них фигурирует Трамп. Также миллиардер поддержал идею импичмента Трампа и указал, что тот уже не такой, как был раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что миссии NASA под угрозой срыва из-за скандала Маска и Трампа.



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