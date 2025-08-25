У Трампа проблемы со здоровьем: появились новые шокирующие кадры президента США (ФОТО)

С состоянием здоровья президента США Дональда Трампа не все хорошо, и это снова подтвердили кадры журналистов.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время общения с прессой в Белом доме 25 августа журналисты зафиксировали правую руку Трампа с большим темно-синим пятном. Фото обнародовал телеграмм-канал "Тарас Григорьевич сообщает".

В подписи к снимкам отмечено, что Трамп постоянно пытается прикрыть пятно другой рукой. Также сообщается, что сам президент понимает, как это выглядит, и пытается скрыть его с помощью косметической краски.

Подобные кровоподтеки у Трампа впервые заметили сразу после его вступления в должность, но тогда сторонники объясняли их повреждением мягких тканей из-за частых рукопожатий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в июле Белый дом сообщил, что такие пятна возникают из-за венозной недостаточности – заболевания, характерного для людей в возрасте около 70 лет. Оно проявляется тем, что вены не могут эффективно возвращать кровь к сердцу, что приводит к ее накоплению в конечностях.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что у Трампа нет артериальных болезней или тромбоза вен. Врач президента пояснил, что кровоподтеки являются результатом повреждений мягких тканей из-за рукопожатия у человека с венозной недостаточностью.

По ее словам, президент сам инициировал, чтобы эта информация была обнародована для прозрачности. Она процитировала записку врача Трампа, в которой говорится, что после беспокойства президента относительно отека было проведено комплексное обследование.

"Президент прошел диагностику сосудов, двустороннее исследование нижних конечностей, ультразвуковую венозную доплерографию. Выявлена хроническая венозная недостаточность — распространенное явление среди людей старше 70 лет", — рассказала Ливитт.

