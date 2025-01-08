logo

BTC/USD

94865.23

ETH/USD

3322.17

LTC/USD

101.23

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа произошел облом с остановкой войны в Украине: что задумал и не сумел достичь
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа произошел облом с остановкой войны в Украине: что задумал и не сумел достичь

Трамп пытался очень быстро решить проблему войны в Украине, как и обещал, впрочем, у него ничего не получилось

8 января 2025, 10:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Действия Сил обороны в Курской области, очевидно, преследуют цель предотвратить попытки врага фланговыми ударами отрезать наши войска от Сумской области и сделать там большой "котел", считает политический эксперт Александр Кочетков.

У Трампа произошел облом с остановкой войны в Украине: что задумал и не сумел достичь

Дональд Трамп

"Рашисты пытались накопить силы для подобного удара, сейчас они фактически упустили такую возможность. То есть, в Курской области происходит скорее не расширение нашего плацдарма, а усиление обороны того, что мы сейчас контролируем. Хотя горячего сала врагу за шиворот наши бойцы залили изрядно", — говорит Кочетков.

По его словам, контроль части территории Курской области является принципиально важным элементом возможных переговоров о приостановлении боевых действий. В период "беспокойного Трампа" такая важность только возрастает. При этом эксперт обратил внимание на то, что от него не звучит никаких резких заявлений в сторону России, наоборот, новоизбранный президент говорит о том, что он понимает ее.

"Но не вижу оснований отчаиваться. Дональд Трамп занимается любимым делом – пудрить всем мозги и напускать туман на свои намерения. В реальности Трамп просто хочет усилить экономическое влияние Штатов на функционирование Панамского канала, а также достичь договоренности с Данией о строительстве в Гренландии новых американских баз и расширении существующей (это, конечно, если гренландцы не подхватили вирус мировой нестабильности и не затеют референдум о независимости острова). А с Канадой вообще все ограничится ритуальными словесными пируэтами", – говорит Кочетков.

При этом эксперт увидел признаки постепенного понимания Трампом, что достижение мира в Украине — это сверхсложная задача.

"С кавалерийским наскоком – Келлог поговорил с Патрушевым, затем договоренности подтвердили Трамп с Путиным, а затем Келлог поехал в Киев и Европу информировать о уже принятых решениях – явно не получилось. И это не последний облом новой американской администрации на украино-российском направлении", — говорит Кочетков.

По его мнению, важно понимать, что без надежной стабилизации фронта в Украине и прекращения ползучего наступления агрессора никакие более-менее справедливые мирные переговоры невозможны в принципе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может готовить экзотическое решение по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dKHDjYDqJTTToxFXGLyf3SA7kTNZMr7LBSTVesVnjvJfzZ1d7pqU6enhECAiYxJTl&id=100007508473639
Теги:

Новости

Все новости