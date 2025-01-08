У Трампа произошел облом с остановкой войны в Украине: что задумал и не сумел достичь

Действия Сил обороны в Курской области, очевидно, преследуют цель предотвратить попытки врага фланговыми ударами отрезать наши войска от Сумской области и сделать там большой "котел", считает политический эксперт Александр Кочетков.

Дональд Трамп

"Рашисты пытались накопить силы для подобного удара, сейчас они фактически упустили такую возможность. То есть, в Курской области происходит скорее не расширение нашего плацдарма, а усиление обороны того, что мы сейчас контролируем. Хотя горячего сала врагу за шиворот наши бойцы залили изрядно", — говорит Кочетков.

По его словам, контроль части территории Курской области является принципиально важным элементом возможных переговоров о приостановлении боевых действий. В период "беспокойного Трампа" такая важность только возрастает. При этом эксперт обратил внимание на то, что от него не звучит никаких резких заявлений в сторону России, наоборот, новоизбранный президент говорит о том, что он понимает ее.

"Но не вижу оснований отчаиваться. Дональд Трамп занимается любимым делом – пудрить всем мозги и напускать туман на свои намерения. В реальности Трамп просто хочет усилить экономическое влияние Штатов на функционирование Панамского канала, а также достичь договоренности с Данией о строительстве в Гренландии новых американских баз и расширении существующей (это, конечно, если гренландцы не подхватили вирус мировой нестабильности и не затеют референдум о независимости острова). А с Канадой вообще все ограничится ритуальными словесными пируэтами", – говорит Кочетков.

При этом эксперт увидел признаки постепенного понимания Трампом, что достижение мира в Украине — это сверхсложная задача.

"С кавалерийским наскоком – Келлог поговорил с Патрушевым, затем договоренности подтвердили Трамп с Путиным, а затем Келлог поехал в Киев и Европу информировать о уже принятых решениях – явно не получилось. И это не последний облом новой американской администрации на украино-российском направлении", — говорит Кочетков.

По его мнению, важно понимать, что без надежной стабилизации фронта в Украине и прекращения ползучего наступления агрессора никакие более-менее справедливые мирные переговоры невозможны в принципе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может готовить экзотическое решение по Украине.



