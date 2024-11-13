У Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине

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Кравцев Сергей
Трамписты, особенно радикально настроенные против продолжения оказания помощи Украине, хотят полностью прекратить американскую помощь и ожидают того же от европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил Стив Беннон, советник Дональда Трампа и лидер протрамповского движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку Великой Снова).
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Подчеркивая, что он говорит именно от движения MAGA, а не от имени самого Трампа, Беннон в частности выразил недовольство политикой итальянского премьера Джорджии Мелони, которая изменила свои в прошлом довольно правые взгляды на несколько более умеренные. Среди прочего он упрекнул Мелони за ее поддержку Украины.
Признавая, что у движения MAGA и самого Трампа взгляды могут несколько отличаться, Беннон отмечает, что новоизбранный президент США хочет мира в Украине.
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