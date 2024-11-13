logo

BTC/USD

87839.06

ETH/USD

3178.33

LTC/USD

73.59

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине

Трамписты MAGA хотят, чтобы европейцы последовали примеру Вашингтона и отменили помощь Киеву

сегодня, 06:41 comments5560
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Трамписты, особенно радикально настроенные против продолжения оказания помощи Украине, хотят полностью прекратить американскую помощь и ожидают того же от европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил Стив Беннон, советник Дональда Трампа и лидер протрамповского движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку Великой Снова).

У Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Подчеркивая, что он говорит именно от движения MAGA, а не от имени самого Трампа, Беннон в частности выразил недовольство политикой итальянского премьера Джорджии Мелони, которая изменила свои в прошлом довольно правые взгляды на несколько более умеренные. Среди прочего он упрекнул Мелони за ее поддержку Украины.

"Я думаю, что ее отношение изменится с приходом президента Трампа, который ее убедит. Иначе, если она действительно верит в то, что говорила последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. Мы в движении MAGA непреклонны, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса", — заявил Беннон.

Признавая, что у движения MAGA и самого Трампа взгляды могут несколько отличаться, Беннон отмечает, что новоизбранный президент США хочет мира в Украине.

"Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России", — говорит Беннон.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда конец войны: действительно ли существует мирный план Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости