У Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине

Трамписты, особенно радикально настроенные против продолжения оказания помощи Украине, хотят полностью прекратить американскую помощь и ожидают того же от европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил Стив Беннон, советник Дональда Трампа и лидер протрамповского движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку Великой Снова).

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Подчеркивая, что он говорит именно от движения MAGA, а не от имени самого Трампа, Беннон в частности выразил недовольство политикой итальянского премьера Джорджии Мелони, которая изменила свои в прошлом довольно правые взгляды на несколько более умеренные. Среди прочего он упрекнул Мелони за ее поддержку Украины.

"Я думаю, что ее отношение изменится с приходом президента Трампа, который ее убедит. Иначе, если она действительно верит в то, что говорила последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. Мы в движении MAGA непреклонны, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса", — заявил Беннон.

Признавая, что у движения MAGA и самого Трампа взгляды могут несколько отличаться, Беннон отмечает, что новоизбранный президент США хочет мира в Украине.

"Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России", — говорит Беннон.

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