Главная Новости Мир США У Трампа сделали новое заявление о гарантиях безопасности для Украины
НОВОСТИ

У Трампа сделали новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Вице-президент США Вэнс считает, что европейским странам нужно понимать, что речь идет о безопасности на их континенте

21 августа 2025, 07:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейским партнерам Украины нужно быть готовыми к тому, что именно им нужно будет оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины. Такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

У Трампа сделали новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

В материале напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал подход предыдущей администрации США, которая выделяла миллиарды долларов на военную помощь Украине. Поэтому Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать незаполненные чеки" для финансирования обороны Киева. В связи с этим Трамп хочет переложить больше ответственности за эти расходы на европейских союзников.

"Я не думаю, что мы должны нести здесь это бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется сделать здесь шаг вперед", — заявил Вэнс.

Также вице-президент США отметил, что Россия хочет часть украинской территории, "большинство которой она оккупировала, но часть — нет".

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские партнеры Украины рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп согласится развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для Украины. Об этом пишет "The Times".

В частности, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России. В материале говорится, что этот вопрос поднимался на встрече генерала Дэна Кейна, главы Объединенного комитета начальников штабов США с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.




