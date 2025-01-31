У Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине: о чем предупредили Киев и Москву

Президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции. Он, как и ранее уверен, что война в Украине должна завершиться исключительно за столом переговоров. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналистке Мегин Келли сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа США отметил, что завершение войны, которую РФ ведет против Украины, потребует времени.

Отвечая на вопрос о том, лидер какой из стран является самой большой "преградой" для начала мирных переговоров, Рубио подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского диктатора Владимира Путина есть свои внутренние интересы.

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем России, – ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, и это понятно", – добавил госсекретарь США.

Однако Марко Рубио подчеркнул, что есть и более "зрелые" реалии жизни. Обе стороны платят большую цену в этой войне. И Украина, и Россия заинтересованы в том, чтобы эта война завершилась, говорит Рубио.

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