У Трампа согласовали два подхода, как остановить войну в Украине: детали

Неверно думают те, кто говорит, что будущая администрация США теперь не понимает, как остановить войну в Украине и просто тянет время. На самом деле это не так и у Трампа прекрасно понимают, как поступать в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что у Дональда Трампа есть два основных подхода, которые уже просматриваются и теоретически об этих подходах писал Кит Келлог, который будет заниматься украинским вопросом. Подход № 1 – сократить внешнюю финансовую и военную помощь Украине за счёт увеличения этой помощи со стороны Европейского Союза. То есть, переложить её на Европу. Сохранить остальную часть помощи без изменений. Гарантировать, что она будет продолжена в долгосрочном плане. В этом вопросе у Трампа нет никаких проблем. Запустить переговорный процесс с целью сделать его успешным, чтобы стабилизировать ситуацию по Украине, чтобы США могли сосредоточиться на более приоритетных для себя задачах внешней политики.

По мнению Илии Кусы, второй подход состоит в том, что, если переговоры провалятся, в таком случае Соединённые Штаты будут продолжать минимальную помощь Украине, но при этом не вовлекаясь активнее в этот конфликт.

"Я исхожу из того, что второй подход будет предполагать постоянные попытки перезапускать переговорный процесс, но при этом без пересечения "красных линий" которые появились в российско-украинской войне в 2022 году. Я не думаю, что администрация Трампа в этом плане будет уходить в неконтролируемую эскалацию", – высказался Илия Куса.

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