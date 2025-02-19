logo

BTC/USD

96317.80

ETH/USD

2729.78

LTC/USD

137.44

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев: что он ответил
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев: что он ответил

Трамп объяснил, почему Украина не присутствовала на переговорах США и России.

сегодня, 09:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован", что Украина в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения не смогла договориться с Россией об окончании войны. По его словам, мир в Украине мог наступить "очень легко".

У Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев: что он ответил

Президент США Дональд Трамп

После переговоров США и России в Саудовской Аравии Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. Один из журналистов спросил президента США, есть ли у него сообщения для украинцев, которые после трех лет борьбы могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за того, что не имеют места на этих начальных переговорах в Саудовской Аравии. Трамп рассказал, что сам чувствует себя разочарованным из-за войны в Украине.

"Я думаю, что я очень разочарован случившимся. Я наблюдал за этим на протяжении 3 лет. Эта война, которая бы никогда не произошла, будь я президентом. Я наблюдал за этими людьми, которые погибают на уровнях, которые редко можно было видеть со времен Второй мировой войны", — сказал Трамп.

Американский лидер также объяснил, почему на переговорах между США и Россией не присутствовала Украина. По его словам, Киеву имел три года, чтобы организовать переговоры с Москвой.

"Я очень разочарован. Знаете, они расстроены из-за отсутствия места. Они имели место в течение 3 лет и задолго до этого. Этот вопрос мог быть решен очень легко. Даже полупрофессиональный переговорщик мог это урегулировать годы назад без потери большого количества территорий, без потери любых жизней и без потери городов", — ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.

Также "Комментарии" писали, что у букмекеров резко упали шансы встречи Трампа и Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости