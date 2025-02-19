У Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев: что он ответил

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован", что Украина в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения не смогла договориться с Россией об окончании войны. По его словам, мир в Украине мог наступить "очень легко".
Президент США Дональд Трамп
После переговоров США и России в Саудовской Аравии Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. Один из журналистов спросил президента США, есть ли у него сообщения для украинцев, которые после трех лет борьбы могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за того, что не имеют места на этих начальных переговорах в Саудовской Аравии. Трамп рассказал, что сам чувствует себя разочарованным из-за войны в Украине.
Американский лидер также объяснил, почему на переговорах между США и Россией не присутствовала Украина. По его словам, Киеву имел три года, чтобы организовать переговоры с Москвой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.
Также "Комментарии" писали, что у букмекеров резко упали шансы встречи Трампа и Путина.
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