У Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев: что он ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован", что Украина в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения не смогла договориться с Россией об окончании войны. По его словам, мир в Украине мог наступить "очень легко".

Президент США Дональд Трамп

После переговоров США и России в Саудовской Аравии Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. Один из журналистов спросил президента США, есть ли у него сообщения для украинцев, которые после трех лет борьбы могут чувствовать себя преданными или разочарованными из-за того, что не имеют места на этих начальных переговорах в Саудовской Аравии. Трамп рассказал, что сам чувствует себя разочарованным из-за войны в Украине.

"Я думаю, что я очень разочарован случившимся. Я наблюдал за этим на протяжении 3 лет. Эта война, которая бы никогда не произошла, будь я президентом. Я наблюдал за этими людьми, которые погибают на уровнях, которые редко можно было видеть со времен Второй мировой войны", — сказал Трамп.

Американский лидер также объяснил, почему на переговорах между США и Россией не присутствовала Украина. По его словам, Киеву имел три года, чтобы организовать переговоры с Москвой.

"Я очень разочарован. Знаете, они расстроены из-за отсутствия места. Они имели место в течение 3 лет и задолго до этого. Этот вопрос мог быть решен очень легко. Даже полупрофессиональный переговорщик мог это урегулировать годы назад без потери большого количества территорий, без потери любых жизней и без потери городов", — ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России.

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