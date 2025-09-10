У Трампа спросили о российской атаке дронами на Польшу: какая реакция (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос по поводу инцидента, когда около 10 российских дронов вошли в воздушное пространство Польши после атаки РФ по Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В США камеры зафиксировали, как Дональд Трамп выходил из ресторана. В этот момент вокруг президента скопились журналисты, а одна из них обратилась к Трампу с вопросом об атаке России по Польше.

"Господин Президент, что скажете о российских дронах в польском воздушном пространстве?", — спросила журналистка.

Однако Трамп проигнорировал вопрос по поводу залетевших в Польшу российских беспилотников. Президент США помахал рукой толпе и сел в свой автомобиль. Неизвестно, услышал ли Трамп вопрос или специально его проигнорировал, однако журналистка стояла довольно близко к президенту США.

Видео с отсутствием реакции Трампа на российскую атаку дронами по Польше можно просмотреть ниже:

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, во время которого часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши назвало этот инцидент "актом агрессии, представлявшим угрозу безопасности граждан". Польские военные сообщили, что несколько дронов были сбиты, и это стало первым случаем, когда Польша сбивала российские беспилотники.

