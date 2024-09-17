Один из ключевых советников предвыборной кампании Дональда Трампа, его младший сын Дональд Трамп-младший, а также Роберт Кеннеди, открыто поддерживающий Трампа, выступают за необходимость ведения диалога между США и страной-агрессором Россией.

У Трампа выступили за переговоры с РФ (фото из открытых источников)

По сообщению The Hill, в лагере Трампа утверждают, что Кремль проявляет сдержанность после пересечения так называемых "красных линий", что, по их мнению, не свидетельствует о слабости России.

"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия – это ядерное государство. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова применить ядерное оружие только в крайних случаях", – отмечают представители Трампа.

Они считают, что предоставление США Украине дальнобойного оружия может стать толчком к ядерной войне, не отвечающей интересам Соединенных Штатов.

"Между использованием американских ракет на территории России и ядерным обменом не осталось ни одного промежутка. Это последний шаг к катастрофе. Зачем это делать? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы получить контроль над украинскими полезными ископаемыми? Ни один жизненно важный интерес США не находится под угрозой". ", – отмечено в сообщении.

Кроме того, оцепление Трампа фактически повторяет кремлевскую риторику о том, что война России направлена на достижение нейтралитета Украины и прекращение расширения НАТО на восток. Они не верят в возможность того, что Россия может расширить свою агрессию на страны-члены Североатлантического союза.

В итоге Трамп-младший и Кеннеди призывают к прямым переговорам между США и Россией для снижения напряжения в конфликте. Они приводят обещание Дональда Трампа остановить войну еще до вступления в должность президента, если он победит на выборах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Запад думает о возможности переговоров с Кремлем.