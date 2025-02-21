У Трампа уже угрожают Германии: что беспокоит Вашингтон в действиях Берлина

Администрация президента США Дональда Трампа может пересмотреть свое военное присутствие в Германии. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, сообщает Politico.

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Вэнс выразил обеспокоенность действиями Германии по ограничению свободы слова в Интернете, подчеркнув, что американцы не поддержат финансирование оборонного бюджета этой страны, пока ее правительство будет ограничивать политическую свободу.

"Подумайте об этом. Вся оборона Германии финансируется за счет американских налогоплательщиков. В стране сейчас находятся тысячи американских военных. Вы действительно думаете, что американцы согласятся, если вас арестуют в Германии за публикацию оскорбительного твитта? Конечно нет", — заявил Венс.

Также он отметил, что западные правительства, особенно администрация Байдена, ввели культуру цензуры, напоминающую политику авторитарных режимов.

"Администрация Байдена сделала больше для ограничения свободы слова не только в США, но и в Европе, чем любая другая администрация в истории. Трамп предлагает нам свободу слова, суверенитет и укрепление границ. Это будущее нашей цивилизации", — сказал он.

Представитель канцлера Олафа Шольца отказался комментировать прямые заявления, но подтвердил приверженность Берлина демократическим ценностям и европейской безопасности.

"Я не считаю нужным постоянно реагировать на заявления администрации. Я все еще верю в ум и факты, и надеюсь, что в Америке будут услышаны реальные факты. Это то, на что мы должны полагаться", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Венс сделал серию новых заявлений о войне в Украине в социальной сети Х. Он заявил, что войну в Украине нужно немедленно завершать, поскольку у РФ есть преимущество на поле боя как в живой силе, так и оружии. В то же время Венс заявил, что якобы помочь Украине не смогут никакие пакеты западной помощи.