Ко всем заявлениям администрации Джо Байдена, которая уходит, надо относиться философски, считает политолог Алексей Копытько. При этом он призвал помнить, что в США власть меняется, и через какое-то время поменяется снова.

Война в Украине

Как говорит эксперт, сейчас формируется стойкое ощущение, что американские политики берут украинские тексты 2021-2022 годов и копипастят оттуда целыми абзацами практически дословно. В части, добавляет Копытько, описывая риски

Входящая администрация Дональда Трампа пунктиром обозначает контур. Пока, по словам Копытько, читается намерение отложить какие-либо решения к лету с сохранением лица.

"К лету – ибо при нынешних тенденциях у РФ должны обостриться проблемы на фронте. А у нас на полгода уже есть разнообразные обязы по поддержке, но туманное будущее с осени", — подчеркнул эксперт.

Видимо, добавляет он, гипотеза в том, что к лету всех будет легче понуждать к каким-то уступкам, о которых сказал Майк Рубио.

"А если чуть поднажать с помощью по разрушению логистики РФ, то и фронт можно будет стабилизировать через пару месяцев. О чём сказал Уолтц. Что из этого получится – мы увидим только в том случае, если не развалим себя сами", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к возможны переговорам с Дональдом Трампом. По информации западных медиа, он якобы в первую очередь будет ставить вопрос членства Украины в НАТО. Якобы РФ будет настаивать не просто на нейтральном статусе Украины. Якобы Путин хочет, чтобы НАТО разорвало все сотрудничество с Украиной. А Киев пошел на радикальное сокращение своей армии, чтобы не угрожать РФ и оккупированным территориям.



