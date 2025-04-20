У Трампа впервые прокомментировали "пасхальное перемирие" в Украине

Соединенные Штаты Америки стремятся к достижению длительного режима тишины в Украине и выразили надежду, что объявленное "пасхальное перемирие" будет продолжаться и в последующие дни. Об этом говорится в комментарии, предоставленном Государственным департаментом США "Общественному".

Пасхальное перемирие прокомментировали в США (фото из открытых источников)

"Мы хотели бы, чтобы это продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушение и закончить эту войну", — отметил представитель Госдепартамента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину нужно "пасхальное перемирие" . Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" нужно российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы президент США Дональд Трамп не вышел из переговорного процесса. По его словам, это позволит Москве находиться в диалоге с Вашингтоном.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу причин, почему Путин объявил "пасхальное перемирие". Главная идея состоит в том, что заявление российского диктатора направлено не на Украину, а звучало для США.

"Подход президента Путина заключается в продолжении военных действий, терроре украинских городов и поселков, одновременно ведя переговоры с Трампом, демонстрируя, что нет международной изоляции России, и даже американцы готовы к продолжению переговоров с РФ", — заявил Портников.

Политический обозреватель отметил, что именно диалог с США позволяет России избегать международной изоляции. Однако когда Трамп анонсировал возможный выход из переговоров, если не будет прогресса на фронте, то Путин попытался на этом сыграть "перемирием" на Пасху.

"Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы, покупают американское оружие, сами дают оружие, Америка и Европа с ним не разговаривают", — пояснил Портников.

