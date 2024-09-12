Соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, который в случае его победы получит должность вице-президента, раскрыл детали о прекращении войны в Украине и установлении мира.

Джей Ди Вэнс

Так вот, мир по мнению Трампа – это заморозка войны по линии разграничения на фронте.

"Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова.

Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, она не поступает в НАТО, она не поступает ни в какие союзнические институты. Я думаю, что, в конечном счете, именно так это и выглядит. И, кстати, немцы и другие страны должны финансировать восстановление Украины", — заявил Ди Вэнс.

По его словам, россияне не должны были нападать на Украину. Впрочем, он добавил, что у украинцев много проблем с коррупцией.

"Так что все немного сложнее. И, к сожалению, у нас нет американского лидера, который готов понять, что там происходит", — сказал соратник Трампа.

При этом он допустил, что некоторые люди намерены разбогатеть на войне в Украине. Среди них он назвал компанию Black Rock и некоторые крупные финансовые институты, говорящие о расходе сотен миллиардов долларов на восстановление Украины.

Мы знаем, что цены на акции оборонных подрядчиков взлетели после начала войны в Украине. Так что это сложная смесь", — добавил Ди Венс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он сможет прекратить войну в Украине. Даже звучали термины – 24 часа. В частности, даже на дебатах с Камалой Гаррис он утверждал, что ему достаточно позвонить Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы положить конец войне. Впрочем, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил , что у Трампа не получится остановить войну с помощью только одного телефонного звонка.



