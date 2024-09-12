У Трампа впервые рассказали подробности мирного плана: что он готовит Украине

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Ткачик Олеся
Соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, который в случае его победы получит должность вице-президента, раскрыл детали о прекращении войны в Украине и установлении мира.
Джей Ди Вэнс
Так вот, мир по мнению Трампа – это заморозка войны по линии разграничения на фронте.
По его словам, россияне не должны были нападать на Украину. Впрочем, он добавил, что у украинцев много проблем с коррупцией.
При этом он допустил, что некоторые люди намерены разбогатеть на войне в Украине. Среди них он назвал компанию Black Rock и некоторые крупные финансовые институты, говорящие о расходе сотен миллиардов долларов на восстановление Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он сможет прекратить войну в Украине. Даже звучали термины – 24 часа. В частности, даже на дебатах с Камалой Гаррис он утверждал, что ему достаточно позвонить Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы положить конец войне. Впрочем, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил , что у Трампа не получится остановить войну с помощью только одного телефонного звонка.
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