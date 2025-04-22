У Трампа выдвинула экономический ультиматум Индии: что он предполагает

Торговое напряжение между США и Индией перешло на новый уровень. По данным Financial Times, администрация президента Дональда Трампа поставила индийским властям ультиматум: предоставить американским корпорациям Amazon и Walmart беспрепятственный доступ к внутреннему рынку электронной коммерции в размере 125 миллиардов долларов в обмен на отмену планов ввести защитные пошлины на уровне 26%.

Экономический ультиматум Индии от США (фото из открытых источников)

На Белый дом оказывается давление со стороны руководства крупнейших американских розничных сетей, давно продвигающих свои интересы на индийском рынке. Amazon и Walmart работают в стране в ограниченном формате, функционируя только как маркетплейсы без права осуществлять прямые продажи товаров и услуг. Кроме того, они регулярно сталкиваются с многочисленными проверками со стороны местных контролирующих органов.

Протекционистский подход индийских властей направлен на защиту национального бизнеса, в частности, крупнейшего игрока на рынке — компании Reliance, а также миллионов мелких предпринимателей. По информации Всеиндийской конфедерации торговцев, в стране насчитывается примерно 90 миллионов розничных торговых точек, которые могут понести убытки в случае расширения присутствия американских компаний.

Иностранные инвестиции приветствуются, но они не должны осуществляться за счет деформации торговой экосистемы Индии или подрыва интересов ее 90 миллионов мелких торговцев, заявил депутат индийского парламента от правящей партии Правин Ханделвал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия перешла дорогу России . Индия намерена предложить свое оружие странам, длительно ориентировавшимся на сотрудничество с Россией. Одним из поворотных моментов стало вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет Reuters.

В публикации говорится, что план премьер-министра Нарендры Моди из Индии сделать глобальную фабрику уже привел к производству недорогих iPhone и фармацевтических препаратов на миллиарды долларов. Теперь Индия будет производить ракеты, вертолеты и линкоры. Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что Индия расширяет возможности государственного Экспортно-импортного банка по предложению долгосрочных и недорогих кредитов клиентам.

