У Трампа заблокировали важное решение для борьбы с российским теневым флотом

Соединенные Штаты отвергли предложение Канады по созданию рабочей группы по борьбе с так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Известно, что Канада готовила идею создания такой группы для обсуждения на саммите G7. Однако в ходе переговоров в Вашингтоне американская сторона настаивала на более решительных формулировках в отношении Китая и смягчении риторики в отношении России.

Издание получило доступ к содержанию проекта совместного заявления, из которого стало ясно, что США не только заблокировали предложение Канады по созданию группы для мониторинга нарушений санкций, но и пытались изъять слово "санкции", а также изменить формулировку о "способности России вести войну" против Украины, заменив его "получением дохода".

При этом отмечается, что это заявление не является окончательным и может быть изменено до или во время саммита G7.

"В то же время отношения между США и другими западными странами значительно остыли. Например, в прошлом месяце союзники не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, чего они совершали в предыдущие два года, после того как США выступили против резкого осуждения России", — отмечают журналисты.

Недавно США также не поддержали заявление Всемирной торговой организации в отношении Украины, которое стало впервые за три года после начала полномасштабного вторжения России, и является еще одним сигналом изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Генассамблея ООН приняла американский проект резолюции к третьей годовщине войны в Украине. Документ под названием "Путь к миру" поддержали 93 страны, 8 голосовали против, 73 воздержались (среди них и Украина). В резолюции Россия не названа агрессором, и содержатся всеобщие призывы к "мирному разрешению конфликта".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, согласно решению окружного суда Финляндии в Хельсинки, нефтяной танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей, останется под арестом.