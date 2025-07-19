У Украины будет еще больше оружия: какой план созрел у Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа будет перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем отдавать приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Patriot, из своих запасов. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, администрация переместила Германию на первое место в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, что позволит немецкой стороне передать Украине имеющиеся у нее две системы.

Как отмечают авторы материала, обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия в Украину с тех пор, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные военные поставки.

В то же время этот шаг также подчеркнул сложность поставок Patriot и другого оружия в Киев, поскольку оборонные производственные линии на Западе едва справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск от агрессии РФ.

Попытка ускорить поставку Patriot в Украину за счет пополнения запасов Германии системами с американской производственной линии соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО оплатить США часть стоимости дополнительного оружия для Украины.

По словам американского высокопоставленного чиновника, администрация Трампа стремится заключить индивидуальные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Пентагон будет контролировать этот процесс.

Эти соглашения будут выходить за рамки поставок Patriot и включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США, добавляется в публикации.

Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу, заявил представитель НАТО. По словам нескольких европейских высокопоставленных чиновников, другие европейские страны могут присоединиться к помощи Киеву, как только будут согласованы детали плана.

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