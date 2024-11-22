Решение США предоставить Украине разрешение использовать западные ракеты для ударов в глубь территории РФ и предоставление противопехотных мин может помочь ВСУ переломить ход войны.

США усилили ВСУ. Фото из открытых источников

Как пишет The Telegraph, после того, как демократы потерпели поражение на выборах в США, Джо Байден изменил свое мнение, пообещав предоставить Украине как можно больше военной помощи.

"Признание Байденом того, что необходимо сделать больше, чтобы предотвратить победу Путина — с катастрофическими последствиями для Запада — означает, что у украинцев еще есть шанс нанести Москве значительное поражение", — отмечает издание.

The Telegraph пишет, что ядерному шантажу Путина не стоит придавать большого значения, поскольку в Кремле все понимают, какие последствия постигнут Россию, если против Украины будет применена хотя бы одна тактическая ядерная боеголовка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.