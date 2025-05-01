«У Украины появились карты»: Бессент прокомментировал соглашение о редкоземах

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Марьян Ощановский
Американский министр финансов Скотт Бессент прокомментировал подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных минералах.
Украина подписала соглашение об ископаемых. Фото из отрытых источников
По его словам, Украина получила "карты", которые можно показать российским властям.
Глава минфина США добавил, что такие "карты" Украина теперь может взять и показать россиянам.
В то же время Скотт Бессент подчеркнул, что между целями американцев и украинцев нет разногласий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. "Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам. Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ. Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 — на оккупированных регионах Украины.
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