Американский министр финансов Скотт Бессент прокомментировал подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных минералах.

Украина подписала соглашение об ископаемых. Фото из отрытых источников

По его словам, Украина получила "карты", которые можно показать российским властям.

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленском: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", — сказал Скотт Бессент.

Глава минфина США добавил, что такие "карты" Украина теперь может взять и показать россиянам.

В то же время Скотт Бессент подчеркнул, что между целями американцев и украинцев нет разногласий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. "Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам. Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ. Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 — на оккупированных регионах Украины.