У Украины заканчивается вооружение: Белый дом сделал тревожное заявление



















Из-за остановки военной помощи США у Вооруженных сил Украины начали заканчиваться некоторые виды вооружения. Об этом на брифинге сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

ВСУ страдают от дефицита снарядов. Фото из открытых источников

По словам Джона Кирби, еще некоторых видов вооружения Украине хватит всего на 2-3 месяца, если не станет поступать американская помощь.

Представитель администрации Джо Байдена подчеркнул, что прекращение поставок Штатами оружия Украине влияет на решения других стран Запада, которые вслед за США начинают уменьшать поставки вооружения Киеву.

Джон Кирби напомнил, что последний пакет оборонной помощи ВСУ был выделен в конце декабря прошлого года тогда, как Украина продолжает подвергаться ракетным и воздушным атакам оккупантов, которые к тому же пытаются наступать на разных участках фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

