У Вашингтона появились новые меры, чтобы сдерживать вторжение РФ в Украину – СМИ

США прорабатывают новый пакет антироссийских санкций, как наказание Москвы на случай вторжения в Украину. Как информирует портал "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении The Associated Press. Информагентство ссылается на высокопоставленных чиновников в Белом Доме.

Флаги США и РФ. Фото: GETTY IMAGES

Источники сообщают, если Кремль решит предпринять попытку вторжения в Украину, то в ответ будут введены санкции, против которых не выстоит российская экономика. Санкции могут быть введены не только против предприятий и организаций РФ, но и против российской продукции, которая фактически окажется никому не нужна в мире, кроме самой России. Кроме того, в саму Россию не сможет поступать продукция из-за границы ведь она попадет под юрисдикцию США.

Что касается экспорта, то РФ может оказаться в невесёлой компании вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Действуя на опережение, Администрация Белого Дома своими предупреждениями о санкциях подготавливает почву к переговорам, которые должны состояться 10 января в Швейцарии.

Издание подчеркивает, главное, на чем будет стоять американская сторона во время переговоров с Москвой – это гарантии того, что Россия не будет вторгаться в Украину. А, что касается ультимативных требований России по гарантиях безопасности, где главное требование касается нерасширения НАТО на восток, то оно не может быть выполнено, потому что оно не может обсуждаться без тех стран, чьи интерес ы непосредственно затрагивает, в данном случае без Украины.

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