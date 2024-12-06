У Зеленского уже знают вердикт США по Украине: с кем Ермак провел ряд встреч

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел в США ряд встреч с американскими политиками и чиновниками из ближайшего окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые после 20 января 2025 года займут ключевые должности в его администрации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", ссылаясь на свои источники.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Собеседники СМИ рассказали, что в течение последних полутора суток Андрйе Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне. Ему удалось пообщаться с новоизбранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и будущим советником по нацбезопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

Также руководитель ОП встретился с будущей руководительницей аппарата Белого дома Трампа Сьюзан Уайлз.

Еще раньше агентство Reuters сообщало, что украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в Вашингтоне провела встречи с Уолтцом, а также Китом Келлогом — кандидатом на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

При этом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что во время встреч главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с американскими политиками и чиновниками украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание.

СМИ отмечает, что встреча состоялась в то время, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп сигнализировал о значительных изменениях в политике в отношении Украины, поскольку он стремится завершить войну между Россией и Украиной.

Встреча в среду, на которой, по словам одного из источников CNN, также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или урегулирования войны.

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