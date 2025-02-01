Американский журналист Такер Карлсон, известный своими скандальными высказываниями, в очередной раз критически высказался по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "диктатором" и "слугой западных интересов". Это произошло во время его интервью с журналистом Пирсом Морганом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Во время разговора Карлсон повторил нарративы Кремля, утверждая, что Зеленский является "нелегитимным" лидером из-за отсутствия выборов в Украине.

"Его не выбирали, он руководит страной силой. Он убивает своих оппонентов, многие погибли. Почему ты должен поддерживать богатеющего на войне диктатора, запрещает христианские конфессии и убивает своих политических противников?", — заявил он, демонстрируя свое откровенное пренебрежение.

Карлсон также пренебрежительно охарактеризовал Зеленского как "лакея западных стран". Он даже выразил недовольство поведением украинцев за границей, вспоминая свое путешествие в Куршевель во Франции.

"Все, кого я видел в магазине Hermes, были украинцами, потратившими мои деньги на покупки за 100 тысяч долларов", — добавил он.

Это не первая критика Карлсона по отношению к Украине. Ранее он также обвинял администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках устранить президента России Владимира Путина.

Напомним, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 30 января долго разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение главы государства. Подробного содержания разговора президент не раскрыл.