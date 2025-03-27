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Убийство американских военных в Литве: появились первые подробности

Четырех американских военных нашли мертвыми после исчезновения во время учений в Литве

27 марта 2025, 09:42 comments8125
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Ткачик Олеся

Четыре военнослужащих армии США, пропавших во время учений в Литве, были найдены мертвыми. Их имена пока не разглашаются.

Убийство американских военных в Литве: появились первые подробности

Убийство военных в Литве

По предварительным данным, солдаты принадлежали к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии. Считается, что они передвигались в бронированной эвакуационной машине M88 — одной из крупнейших, используемых армией США, которая, вероятно, упала в водоем.

Как отмечают западные медиа, исчезновение военных было зафиксировано во вторник около 16:45 во время учений вблизи города Пабраде, недалеко от границы с Беларусью. Поисково-спасательная операция велась совместно вооруженными силами США и Литвы.

Литовские военные сообщили в среду, что обнаружили возможное местонахождение пропавших солдат и их транспорта. В поисках были привлечены силы пожарной охраны, спасательные службы и другие ведомства.

Обстоятельства инцидента пока не раскрываются, как и точная причина гибели военных.

Известно, что совместные учения американских и литовских военных проходили на фоне напряженных отношений между Балтийскими странами и Россией. Литва, Латвия и Эстония, обретшие независимость от СССР в 1990 году, являются членами НАТО. Напряженность в регионе накалилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Президент Литвы Гитанас Науседа является одним из самых активных европейских лидеров, поддерживающих Украину в борьбе против российской агрессии.

Перед обнаружением тел военных генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил литовских военных и спасателей за оперативную помощь в поисковой операции.

"Именно такое взаимодействие и поддержка демонстрируют значение нашего партнерства и человечности независимо от того, какие флаги мы носим на плечах", — отметил он в заявлении.

В поисках были привлечены вертолеты Воздушных сил США и литовской пограничной службы.

Армия США пока не комментирует гибель военных. Ранее сообщалось, что они участвовали в "планируемых тактических учениях" во время инцидента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Литве были найдены тела американских военных, участвовавших в учениях.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14539321/US-soldiers-dead-lithuania-missing.html
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