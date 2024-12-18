Убийство генерала в Москве: спецпредставитель Трампа сделал неожиданное заявление

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Марьян Ощановский
Будущий специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прокомментировал ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.
У Трампа раскритиковали убийство российского генерала. Фото из открытых источников
Он считает, что убийство Кириллова не помешает мирным переговорам между Украиной и Россией, но может нарушить правила ведения войны.
Спецпредставитель отметил, что убийство Кириллова, вероятно, совершил завербованный человек. По его мнению, это "совсем не самая лучшая идея".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал чиновник США на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.
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