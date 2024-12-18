Убийство генерала в Москве: спецпредставитель Трампа сделал неожиданное заявление

Будущий специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прокомментировал ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

У Трампа раскритиковали убийство российского генерала. Фото из открытых источников

Он считает, что убийство Кириллова не помешает мирным переговорам между Украиной и Россией, но может нарушить правила ведения войны.

"Когда вы убиваете прапорщиков, генерал-офицеров, адмиралов или генералов в их родном городе, это выглядит так, будто вы расширяете рамки правил ведения войны. И я не думаю, что это очень разумно", — сказал Кит Келлог.

Спецпредставитель отметил, что убийство Кириллова, вероятно, совершил завербованный человек. По его мнению, это "совсем не самая лучшая идея".

"Но, знаете, это война. И такое на войне происходит. Это досадно. И именно поэтому солдаты никогда не хотят идти на войну, потому что происходят такие вещи", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал чиновник США на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.