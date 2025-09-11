logo

Главная Новости Мир США Стала известна причина убийства украинки в США: подозреваемый назвал неожиданный мотив
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна причина убийства украинки в США: подозреваемый назвал неожиданный мотив

Декарлос Браун заявил, что убил украинку Ирину Заруцкую из-за убеждения, что она "читала его мнения".

11 сентября 2025, 16:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В США подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой впервые объяснил свои мотивы. Находящийся под стражей 34-летний Декарлос Браун заявил, что напал на женщину из-за убеждения, что она "читает его мнения".

Стала известна причина убийства украинки в США: подозреваемый назвал неожиданный мотив

Декарлос Браун объяснил мотив убийства Ирины Заруцкой

Британское издание Daily Mail опубликовало аудиозапись разговора Декарлоса Брауна с его сестрой Трейси спустя шесть дней после убийства Ирины Заруцкой. В разговоре подозреваемый утверждает, что бездействовал сознательно, а над ним якобы происходил "внешний контроль".

"Я ранил руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знаю этой женщины. Я никогда не сказал этой женщине ни слова. Это страшно, не правда ли. Почему кто-то может ударить кого-то ножом без причины?" – говорит Браун.

Подозреваемый в убийстве украинки считает себя жертвой. По его мнению, ему в мозг имплантировали "искусственные материалы", чтобы контролировать его поведение. Браун рассказал, что в тот день ехал в больницу и планировал обратиться к медикам с просьбой "избавиться от материала" и "перестать сходить с ума".

"Они просто на нее набросились, вот что произошло. Кто бы ни работал над материалами, они на нее набросились. Вот и все. Теперь они действительно должны расследовать, чему подверглось мое тело... Теперь они должны провести расследование, чтобы выяснить, кто был мотивом произошедшего", — сказал Браун, обращаясь к нападающему от третьего лица.

Через некоторое время после этого разговора его сестра Трейси пришла в тюрьму. Она прямо спросила у Брауна, почему он убил украинку.

"Потому что я думал, что она может читать мои мысли", – ответил Браун.

Трейси считает, что в убийстве украинки виновны власти. По ее мнению, Декарлос Браун не должен был состоять на свободе, ведь был "опасным для общества". По ее словам, он неоднократно обращался за медицинской помощью, но врачи выписывали его уже через несколько часов, несмотря на очевидные признаки серьезного психического расстройства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Декарлосе Брауне , обвиненном в убийстве украинки в США.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп призвал в скорый суд и смертную казнь для подозреваемого в убийстве Ирины Заруцкой.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15081943/ukrainian-refugee-stabbing-iryna-zarutska-north-carolina.html
