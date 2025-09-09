logo

Что известно об американце, обвиненном в убийстве украинки в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Что известно об американце, обвиненном в убийстве украинки в США

Декарлос Браун-младший был арестован за убийство украинки Ирины Заруцкой в США.

9 сентября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В США арестован 34-летний Декарлос Браун-младший по обвинению в убийстве 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой, которая сбежала от войны в Украине и искала безопасной жизни в США.

Декарлос Браун обвинен в убийстве Ирины Заруцкой. Фото из открытых источников

Кто такой Декарлос Браун

Декарлос Браун-младший – бездомный мужчина с длительной криминальной историей. Его арестовывали не менее 14 раз с 2011 года за тяжкие преступления, в том числе из-за кражи, вооруженного ограбления, нападения и угроз.

В 2014 году Декарлос Браун отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление и был освобожден в 2020 году. Однако уже через пять месяцев он был повторно арестован за нападение на сестру в ее доме.

Что известно об американце, обвиненном в убийстве украинки в США - фото 2

Декарлос Браун

В январе 2025 года Браун совершил ложные звонки в службу 911. Мужчина утверждал, что "искусственный материал" контролирует его тело и функции, в частности питание и вещание. В заявлении под присягой также отмечалось, что "офицеры сообщили Брауну, что проблема носит медицинский характер и что они больше ничего не могут сделать".

Несмотря на прошлые инциденты, Браун находился на свободе в момент убийства Заруцкой. Пока ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

Убийство Ирины Заруцкой

Трагедия произошла 22 августа на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд города Шарлотт в штате Северная Каролина. По данным полиции и записей камер наблюдения, Декарлос Браун сел за спиной Ирины Заруцкой, а через несколько минут достал карманный нож из толстовки и трижды ударил в шею девушки. Украинка потеряла сознание и умерла на месте. Мужчину задержали сразу на следующей остановке.

