Учительницу уволили с работы за откровенный контент на OnlyFans

Американская учительница Сара Джури утверждает, что ее уволили с работы из-за фотографий, размещенных на платформе OnlyFans. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Star.

В США уволили учительницу из-за фото на OnlyFans. Фото из открытых источников

Сара Джури заявила, что наняла адвоката и собирается подать в суд на учебное заведение, которое освободило его.

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"Меня несправедливо уволили с преподавательской работы за то, что я создала аккаунт OnlyFans. Мне посоветовал платформу OnlyFans мой директор, когда я заявила о малой зарплате. Я собираю деньги, чтобы помочь поддержать себя и своих близнецов в это тяжелое время", — сообщила Сара Джури.

Джури была уволена после того, как контент с ее страницы на OnlyFans обнаружили у учащихся школы. 40-летняя женщина заявляет, что почти у каждого учителя в Америке есть дополнительная работа, ведь не может обеспечить себя только благодаря преподавательской деятельности.

В интервью Сара Джури поделилась, что однажды смогла заработать на своем контенте для взрослых 17 тыс. долларов. Женщина утверждает, что проведённый на платформе OnlyFans позволил ей восстановить контроль над своей сексуальностью.

Согласно ресурсу Statista, средняя зарплата учителя в США составляет около 5,5 тысячи долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о профессиональной боксерке Эбани Бриджес, которая призналась, что заработала сумасшедшие деньги на платформе OnlyFans. Кроме того, чемпионка мира по боксу объявила, что покажет свою грудь, если английский футбольный клуб останется в АПЛ.

Также "Комментарии" писали, что звезда OnlyFans Coconut Kitty из-за депрессии и психологических проблем совершила самоубийство.