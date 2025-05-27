Ударит ли Трамп санкциями по Путину: какие варианты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против России санкции, которые создадут новые проблемы для россиян. В частности, превратят страну на торговый остров. Решатся ли США на новые санкции против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Идти полностью против Конгресса Трамп не сможет

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что в Соединенных Штатах Америки демократическая система. Соответственно, поскольку там демократическая система, президент США очень зависим от Конгресса. А значит, когда в Конгрессе есть конституционное большинство, то фактически для президента единственный способ удерживать свое влияние и свою власть – это идти в определенной степени за большинством.

"Да, президент может немного противиться, он может, наоборот, что-то ускорять, он диктует политические тренды, но идти совершенно вопреки Конгрессу он не может. Поэтому, с одной стороны, считаю, что Дональд Трамп действительно может ввести жесткие санкции против России. С другой стороны, поскольку это Трамп, то есть человек, который не проявил себя как очень большой интеллектуал, а больше как рефлексивный человек, то здесь возможны варианты", – отметил Андрей Еременко.

Трамп на перепутье

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, так прокомментировал ситуацию:

"Судя по последним публичным проявлениям Соединенные Штаты способны и готовы к тому, чтобы усилить санкционное давление по России. Говорю Соединенные Штаты сознательно, поскольку это не вопрос желания Трампа, а его вынужденная позиция. Электоральные настроения говорят о том, что 59% избирателей республиканцев считают, что Трамп недостаточно жесток по отношению к Путину. Публичная порка Рубио в Сенате, холодный душ во время интервью в ходе арабского визита на Fox News Трампа по поводу введения санкций против России, изменение позиции на заседании министров финансов стран G7 по поддержке коммюнике со словами осуждения России, последние заявления Трампа – все это свидетельствует о том, что политический контекст в США, все же, изменился. И Трампу сейчас необходимо сделать жесткий шаг в сторону Путина. Иначе это будет непонятно избирателям. В противном случае это может сорвать пломбу давления".

По словам эксперта, в Европе тоже наращивают свою решительность. Особенно этим заинтересован сейчас канцлер Германии Мерц. Он заинтересован в этом, в первую очередь, из-за внутриполитической динамики из-за унижения, которое почувствовал, когда не был проголосован с первого раза как канцлер.

"Поэтому Мерцу была бы полезна внешнеполитическая победа. В частности, для того, чтобы показать партнерам по коалиции, что он не собирается быть марионеткой. Поэтому, судя по всему, мы увидим в июне усиление давления на Россию. Относительно того будет ли это законопроект Линдси Грэма, сомневаюсь, поскольку 500% пошлин по другим странам, как Индия, Турция, Китай, закупающие энергоносители в России – это довольно жесткий шаг, на который не факт, что согласится американский государственный аппарат. Такое решение может быть принято на уровне Сената, а затем пересмотрено или предложены компромиссные варианты на уровне Конгресса и в диалоге с Белым домом. Почему с Белым домом? Потому что все равно это должно пойти на подпись президенту. А Трамп будет стоять сейчас на развилке – либо возглавить этот процесс и приватизировать себе электоральные позиции по жесткой позиции по отношению к Путину, либо он может, наоборот, стать на пути уже едущего поезда, пропустить его, дав это приватизировать кому-то другому, или воспрепятствовать и тогда поезд его переедет. Если пропустит для других, то мы увидим ближайшие месяцы кастинг на то, кто сможет возглавить эту электоральную нишу. Линдси Грэм явно метит туда, но потенциально это может быть не только он", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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