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Ударят ли теперь США адскими санкциями по РФ: Трамп дал окончательный ответ

США не будут усиливать санкции против России

сегодня, 06:56
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Кравцев Сергей

Президент Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс, однако не исключает введения санкций в будущем.

Ударят ли теперь США адскими санкциями по РФ: Трамп дал окончательный ответ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома сказал, что пока не будет ужесточать санкции против России после двухчасового разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США отметил, что, по его мнению, "есть шанс что-то сделать".

По мнению Трампа, если будут введены санкции против России на этом этапе, может стать намного хуже. При этом американский лидер не исключил введение санкций спустя какое-то время.                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился около двух часов. Какие плюсы и минусы для Украины из того, что известно сегодня? Что означает заявление Трампа о необходимости прямых переговоров Украины и РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.




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Источник: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-05-19-25#cmavdoypa00083b6s5ptgmihl
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