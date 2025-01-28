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Удастся Трампу завершить войну в Украине за 100 дней: прогноз экс-чиновника Госдепартамента США

Путин преследует цель полного контроля над Украиной, но США не могут согласиться с таким, а украинское правительство не согласится на это.

28 января 2025, 15:40
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Клименко Елена

Дэвид Тафури, американский юрист, писатель, эксперт по международной политике и бывший сотрудник Госдепартамента США, поделился своим видением вероятности того, что Дональд Трамп сможет завершить войну России против Украины за 100 дней.

Удастся Трампу завершить войну в Украине за 100 дней: прогноз экс-чиновника Госдепартамента США

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

"Вспомните, как Трамп заявлял, что закончит войну через 24 часа после того, как станет президентом. Это была явно недостижимая цель. Можно понять такую риторику, ведь он стремился решить этот вопрос максимально быстро. Однако 100 дней выглядят более реалистичными, хотя прогресс пока не виден", — сказал Тафури в интервью для NV.

Экс-чиновник Госдепартамента также отметил, что причиной отсутствия прогресса является российский президент Владимир Путин, который, по его мнению, продолжает быть главной проблемой, пытаясь добиться своих целей в Украине.

Тафури высказал мнение, что Путин преследует цель полного контроля над Украиной, но США не могут согласиться с таким, а украинское правительство не согласится на это.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда позиции обеих сторон сильно отличаются друг от друга. У Путина есть чрезмерные требования. Я уверен, что Трамп попытается убедить его пойти на компромисс, вероятно, на личной встрече, хотя эта встреча пока не была запланирована, и я сомневаюсь, что она состоится в ближайшее время", — подчеркнул Тафури.

Также он добавил, что даже если встреча между Трампом и Путиным состоится в ближайшие месяцы и Путин согласится на компромисс, для достижения соглашения потребуется еще много усилий.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп вряд ли сможет удовлетворить чрезмерные и нереалистичные требования российского диктатора Владимира Путина, заявила российский политолог Татьяна Станова.



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Источник: https://youtu.be/METMaJB-8Tw
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