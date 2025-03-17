Уфологу предложили 2 миллиарда за молчание: сенсационные подробности скандала в США

Известный американский уфолог Стивен Грир утверждает, что получил предложение в 2 миллиарда за прекращение публичных заявлений о существовании инопланетян, сообщает Daily Star.

Стивен Грир

Уфолог утверждает, что с таким предложением к нему обратился высокопоставленный чиновник правительства США, являющийся одним из ведущих экспертов по исследованию НЛО. Грир убежден, что это была часть контрразведывательной операции, которую координировали ЦРУ и другие спецслужбы.

"В мае 1992 года он предложил мне лично $2 миллиарда, если я перестану заниматься тем, чем занимался. Мне было за 30, и как молодой врач я подумал: ну что ж...", — заявил уфолог.

Он также рассказал, что еще в 1990-х годах испытывал давление из-за своих исследований, в частности со стороны генерала Альберта Стабблбайна, руководившего разведкой армии США.

Впрочем, как сообщает издание, не все верят словам уфолога. В частности, ведущий подкаста, в котором Грир сделал громкое заявление, подверг сомнению ее правдивость. В ответ Грир подчеркнул, что готов пройти детектор лжи, а также отметил, что его жена может подтвердить эти события.

Генерал Стабблбайн, упомянутый уфологом в своем рассказе, умер в 2017 году, поэтому официально подтвердить или опровергнуть эти утверждения уже невозможно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", ссылаясь на давние писания, предостерег человечество о новом глобальном риске. По его словам, опрометчивое общение с внеземными цивилизациями может иметь серьезные последствия для Земли. В частности, Саломе призвал учёных воздержаться от поспешных ответов на возможные инопланетные сигналы без надлежащего анализа.



