Угроза новой войны серьезна: США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

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Лиля Воробьева
Государственный департамент США обнародовал масштабное предупреждение об угрозе безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это может быть связано с потенциальными планами Израиля совершить удар по Ирану.
Госдеп США (фото из открытых источников)
Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в связи с ростом напряженности в указанном регионе гражданам США рекомендовано быть особенно осторожными.
В ведомстве также напомнили, что ранее подобная напряженность приводила к нарушениям в путешествиях и повышенному риску для граждан США, находящихся в этих странах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль может начать новую войну. Удар Израиля по Ирану пока не гарантирован, однако такой сценарий вполне возможен. Также он признал, что израильская атака очень вероятна. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.
Он также подчеркнул, что Ирану не следует владеть ядерным оружием.
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