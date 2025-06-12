Угроза новой войны серьезна: США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

Государственный департамент США обнародовал масштабное предупреждение об угрозе безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это может быть связано с потенциальными планами Израиля совершить удар по Ирану.

Госдеп США (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в связи с ростом напряженности в указанном регионе гражданам США рекомендовано быть особенно осторожными.

"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки гражданам США проявлять повышенную осторожность", — говорится в заявлении.

В ведомстве также напомнили, что ранее подобная напряженность приводила к нарушениям в путешествиях и повышенному риску для граждан США, находящихся в этих странах.

"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за рубежом", — добавили в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль может начать новую войну. Удар Израиля по Ирану пока не гарантирован, однако такой сценарий вполне возможен. Также он признал, что израильская атака очень вероятна. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но в случае с Ираном придется вести переговоры жестче, то есть им нужно будет уступить то, чего они сейчас не хотят уступать", – добавил глава американского государства.

Он также подчеркнул, что Ирану не следует владеть ядерным оружием.