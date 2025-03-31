Угрозы Трампа не подействовали: Иран отказался от переговоров с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировкой, если Иран откажется от переговоров о своей ядерной программе.

Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой. Фото из открытых источников

"Если Иран не заключит ядерное соглашение, то будут бомбардировки. Это будут удары, которых они никогда раньше не видели", – сказал Дональд Трамп.

В ответ на угрозы Трампа Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян добавил, что путь для косвенных переговоров со Штатами остается открытым.

"Хотя прямые переговоры между двумя сторонами отклоняются, путь для косвенных переговоров открыт", — сказал Масуд Пезешкиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.