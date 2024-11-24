Украина будет платить колониальную ренту: США возмутили своим предложением

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп, в случае возвращения в президентство, заинтересован в победе Украины в войне. Одной из причин этого являются потенциальные экономические выгоды для США, в частности доступ к украинским редким минералам и полезным ископаемым.

США и Украина

Линдси Грэм отметил, что установление мира в Украине откроет для США перспективные экономические возможности. Однако юрист-аналитик Андрей Вигиринский в эфире 24 канала подчеркнул, что это заявление не ново. До этого западные СМИ сообщали, что два пункта из "Плана победы" президента Украины Владимира Зеленского были сформулированы с учетом возможного президентства Дональда Трампа. Речь идет об использовании природных ресурсов Украины и участии украинских военных в замещении американских солдат в Европе.

"Мне не импонирует риторика Линдси Грэма о том, что мы будем платить за поддержку Соединенных Штатов минералами. Это выглядит как колониальная рента. В любой либеральной стране, если происходит продажа лицензии на недропользование, она проходит на конкурсной основе", – отметил Вигиринский.

Юрист подчеркнул, что идея использовать недра Украины как плату за помощь унизительна. В современном мире продажи ресурсов должны происходить исключительно на коммерческой основе через прозрачные конкурсы. Кроме того, он добавил, что в любой либеральной стране часть налогов и рентной платы от добычи идет в государственный бюджет. Но рассчитываться полезными ископаемыми за военную поддержку – возмутительно, подчеркнул Вигирнисский.

Он также обратил внимание, что страны-гаранты Будапештского меморандума, включая США, уже имеют обязательства перед Украиной, поскольку не смогли защитить ее от агрессии.

Андрей Вигиринский указал на неоднозначность такого подхода. По его словам, если говорить о возможности передачи Соединенным Штатам определенных частей наших недр в пользование за плату, то Линдси Грэм стоит задуматься, можно ли эти полезные ископаемые приобрести на другом рынке, не предоставляя оружия.

"Соединенные Штаты сейчас покупают эти материалы и ни у кого их не изымают как плату за военную помощь. Тогда получается, что на рынке есть предложение, есть потребители, но некоторым потребителям не нужно оказывать помощь Украине для того, чтобы эти минералы получить", – подчеркнул юрист-аналитик.

Юрист подчеркнул, что хотя такая риторика может мотивировать администрацию Трампа поддерживать Украину, она в то же время унижает достоинство нашей страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Грэм спрогнозировал когда и при каких условиях Украина победит РФ.



