"Согласно обещанному Трампом соглашению, Украина должна отдать все свои ресурсы США в обмен на уже оказанную помощь". Об этом пишут российские z-каналы, сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

Трамп и Зеленский

В действительности: в соглашении говорится, что Украина и США станут совладельцами фонда, в который Украина будет передавать 50% дохода от будущей добычи полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

В соглашении нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Главное для меня было, что мы не должники, – объяснил президент Украины Владимир Зеленский.

То есть, Украина не будет выплачивать США деньги за оказанную помощь – страны будут работать в партнерстве.

Американцы будут засчитывать будущую помощь. О том, какая это будет помощь, мы должны говорить отдельно с президентом Соединенных Штатов, – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда продвигает нарратив, что якобы "Трамп избавится от Зеленского после соглашения о редкоземельных ресурсах", а "отъезд Зеленского единственный шанс выжить". Об этом пишут российские z-каналы, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и заявляют, что это фейки.

На самом деле такие утверждения в очередной раз подчеркивают намерения Кремля подорвать доверие украинцев к действующей власти и поставить под сомнение легитимность президента Зеленского. "Очевидно, это целенаправленная информационная операция, ведь для этого пропагандисты традиционно используют ручные болтливые головы", — отмечают в Центре.