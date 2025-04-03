Украина еще хорошо отделалась: какие 4 страны-кандидаты в члены ЕС попали под каток пошлин США

США ввели 30% таможенные тарифы для четырех стран-кандидатов в члены Евросоюза. Такое решение принял президент Дональд Трамп в рамках своей политики "справедливой" торговли.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, этими государствами являются Молдова, Сербия, Босния и Северная Македония. Для Сербии тарифная ставка составит 37%, для Боснии – 35%, для Северной Македонии – 33%, для Молдовы – 31%.

Таким образом эти четыре страны оказались в списке стран, которые Соединенные Штаты считают своими "самыми большими обидчиками" в вопросах торговли.

Остальные страны-кандидаты, среди которых Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция, будут обложены "базовыми" 10-процентными пошлинами.

В то же время, дополнительная тарифная ставка для государств Европейского Союза составит 20%.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для Украины. По его словам, ввести 10% тарифов против Украины – это "экономический цинизм высшего сорта".

Даниил Гетманцев отметил, что сейчас существуют разные противоречивые прогнозы, как новые пошлины США повлияют на Украину, однако не стоит рассчитывать на позитив. По его словам, пошлина в 10% не будет иметь прямого большого негатива, ведь экспорт Украины в США составляет 0,9 млрд долларов или 2% всего экспорта в 2024 году. По мнению Гетманцева, есть сомнения, следует ли Украине принимать зеркальные контрмеры на такой шаг Трампа.



