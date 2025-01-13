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Украина готова помочь США бороться с пожарами в Калифорнии

Президент сообщил, что Украина предоставит помощь в борьбе с лесными пожарами в США

сегодня, 07:43
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Недилько Ксения

150 спасателей ГСЧС подготовлены для отправки в США для помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, где бурлит возгорание, один из самых масштабных в истории штата.

Украина готова помочь США бороться с пожарами в Калифорнии

Иллюстративное фото

"Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Мы предложили нашу помощь американской стороне – 150 наших пожарных уже подготовлены", – заявил президент в вечернем обращении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что число погибших в Калифорнии США возросло до 16, поскольку пожар Palisades распространяется на восток в Брентвуд и Энсино. Об этом пишет NBC News.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал расследовать потерю давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщение об отсутствии запасов из водохранилища Санта-Инез. Два разрушительных ветровых пожара убили по меньшей мере 16 человек и охватили 37 000 акров в более широком районе Лос-Анджелеса, уничтожив целые общины и более 12 000 зданий.

Пожарные бригады также преуспевают в локализации двух меньших пожаров в регионе. По меньшей мере, 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщил сегодня шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. По его словам, непонятно, связаны ли сообщения о пропавших людях с пожарами.

Приказы об эвакуации во время величайшего пожара, пожара Palisades, расширились, поскольку она охватывает восток и угрожает Брентвуду и Энсино. Он содержит 11%. Не менее 153 000 жителей Лос-Анджелеса получили распоряжение об эвакуации в течение ночи.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщения об отсутствии запасов воды из водохранилища Санта-Инес.



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