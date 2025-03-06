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Украина и США возобновляют диалог: СМИ назвали тему предстоящей встречи

Делегации попытаются договориться о прекращении огня

6 марта 2025, 20:41
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Марьян Ощановский

Представители США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии будут говорить о том, как добиться прекращения огня в российско-украинской войне.

Украина и США возобновляют диалог: СМИ назвали тему предстоящей встречи

Украина и США возвращаются за стол переговоров. Фото из открытых источников

Как сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленные о ходе встречи, американская и украинская делегации обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков", — заявил Эммануэль Макрон. Французский лидер в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину.



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Источник: https://www.axios.com/
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