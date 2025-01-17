Американский политолог и аналитик Роберт Кейган высказал свое мнение по поводу наибольшей ошибки администрации 46-го президента США Джо Байдена, которая, по его мнению, помешала Украине одержать победу в войне до 2025 года.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Самая большая ошибка? Я думаю, что вместо того, чтобы осознать, что мы не можем позволить Украине проиграть войну и обеспечить ее всем необходимым так быстро, как это было возможно — технологически и в плане количества оружия, администрация Байдена медлила с действиями, задерживала предоставление определенных видов помощи", — заявил Кейган в интервью CNN.

По его мнению, администрация Байдена была чрезмерно озабочена возможными действиями российского диктатора Владимира Путина, что привело к осторожной стратегии в оказании поддержки Украине.

"Они были озабочены, по моему мнению, абсолютно безосновательно, тем, что может сделать Путин. Я не думаю, что у Путина были какие-то реальные варианты ответа, которые могли бы нанести вред Соединенным Штатам. Поэтому они избрали достаточно аккуратный подход, и это оказалось недостаточным", — отметил Кейган.

Эксперт подчеркнул, что промедление с оказанием полной поддержки Украине стало критической ошибкой, повлиявшей на темпы ее сопротивления и приближение победы в войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден впервые признался, что пообещал Путину, чтобы тот не применил ядерное оружие Российский диктатор Владимир Путин всерьез рассматривал нанесение удара ядерным оружием по Украине. диктатора от рокового решения. американскому телеведущему каналу MSNBC Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете совершил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома подтвердил свой разговор с Путиным о том, чтобы диктатор не применял тактическое ядерное оружие в Украине.

