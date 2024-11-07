Украина может «купить» Трампа: что украинские власти должны срочно сделать

Избрание Дональда Трампа президентом США ставит перед Украиной новые задачи, но в то же время открывает перспективы сотрудничества. Теперь необходимо отложить эмоции и разработать четкую стратегию по отношению к новой администрации США, учитывая, как Украина может вписаться в стратегические интересы Соединенных Штатов, отметил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в комментарии "Обоз".

Дональд Трамп

В частности, по мнению Огрызко, Украине следует сосредоточиться на том, что именно она может предложить Трампу, но это должны быть конкретные и практические предложения.

"Он предприниматель, человек, считающий все на калькуляторе, четко и ясно понимающий, что он заработает или не заработает и от чего. Поэтому я думаю, что сегодня главная задача украинской власти — дать ему очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать", – подчеркнул дипломат.

Огрызко отметил, что у Украины уже есть несколько возможных предложений для обсуждения. К примеру, налаживание совместного производства вооружения, что может принести значительные доходы американской экономике. В этом контексте дипломат упомянул о возможном возобновлении программы лендлиза для обеспечения Украины оружием, а также идею, которую ранее озвучивал бывший госсекретарь США Майк Помпео, – привлечение украинских военных к защите Европы, что могло бы уменьшить расходы США на оборону.

Кроме того, Огрызко считает, что в переговорах с Трампом можно поднять вопрос сотрудничества в области ядерной энергетики. Это также создаст дополнительные экономические возможности США, поскольку потребности Украины в атомной энергетике могут стать важным источником дохода для американской экономики.

По мнению дипломата, важно немедленно разработать конкретный план сотрудничества и передать его новоизбранному президенту США. Он также отметил, что предвыборные обещания Трампа могут измениться после вступления в должность, что позволяет Украине построить более конструктивный и взаимовыгодный диалог с новой администрацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.



