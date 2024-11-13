Украина может отказаться от членства в НАТО на 20 лет: названо условие

Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире Радион НВ.

Украина НАТО

Огрызко отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины. Это предполагает заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности, который должен пройти через Конгресс и приобрести статус закона. Только в таких условиях вопрос вступления в НАТО можно временно отложить, подчеркнул дипломат.

По мнению Огрызко, подобные договоры должны быть подписаны также с Великобританией и Францией.

"Три ядерных страны, три члена Совбеза ООН. Что такое НАТО? Это американские гарантии для европейских стран. Если цинично, прямо, просто и без витиеватостей. Поэтому давай поменяем шило на мыло и скажем, что мы не будем в НАТО, но будем под вашими прямыми гарантиями: на нас нападает Россия, вы тут же отвечаете", — отметил Огрызко.

По его словам, пришел момент, когда нужно говорить прямо и откровенно. В противном случае Украину могут покорить и ограничить независимость, добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что газета The Wall Street Journal сообщила, что советники Дональда Трампа предложили варианты мирного плана для Украины, одним из пунктов которого является отказ от вступления в НАТО на срок до 20 лет. Кроме того, якобы Украина должна отдать РФ территории, которые сумела оккупировать.

При этом мнение, что такими заявлениями Трамп и его команда стимулируют Путина идти дальше в Украине, ведь все, что он захватит, останется России.



