Украина может получить от Маска уникальную помощь: подробности от республиканца

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Ткачик Олеся
Бизнесмен Илон Маск является важной фигурой для новоизбранного президента США Дональда Трампа и предлагает Украине значительную помощь в оборонной и технологической сферах. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии США и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана. При этом Пинкус подчеркнул, что миру нужны не политические амбиции Маска, а его инновационные технологии и финансовые ресурсы.
Илон Маск
По мнению Пинкуса, Маск является "козырем" Трампа и может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому важные проекты, одним из которых является оборона. Маск уже имеет контракты в этой сфере с Пентагоном и обеспечивает работу спутниковых технологий. Это, по словам Пинкуса, является уникальным предложением, которое не получали другие страны, включая Великобританию, Францию и Германию.
Поддержка от Маска для Украины не ограничивается только Starlink и будет предоставляться конфиденциально, без широкой публичности. Пинкус также подчеркнул, что Маск не является сторонником Кремля и не влияет на решение Трампа. Его деятельность за пределами США контролируется Пентагоном и другими спецслужбами и действует исключительно в рамках официальных полномочий.
Пинкус добавил, что Соединенные Штаты работают над возможностью визита Трампа в Киев в ближайшее время и не исключено, что Маск присоединится к нему.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно Маск может стать посредником на переговорах между Украиной и РФ.
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