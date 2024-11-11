logo

BTC/USD

84134.58

ETH/USD

3240.44

LTC/USD

78.50

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Украина может получить от Маска уникальную помощь: подробности от республиканца
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может получить от Маска уникальную помощь: подробности от республиканца

Маск может предоставить Украине помощь, которую даже не получали ни Британия, ни Германия

сегодня, 17:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Бизнесмен Илон Маск является важной фигурой для новоизбранного президента США Дональда Трампа и предлагает Украине значительную помощь в оборонной и технологической сферах. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии США и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана. При этом Пинкус подчеркнул, что миру нужны не политические амбиции Маска, а его инновационные технологии и финансовые ресурсы.

Украина может получить от Маска уникальную помощь: подробности от республиканца

Илон Маск

По мнению Пинкуса, Маск является "козырем" Трампа и может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому важные проекты, одним из которых является оборона. Маск уже имеет контракты в этой сфере с Пентагоном и обеспечивает работу спутниковых технологий. Это, по словам Пинкуса, является уникальным предложением, которое не получали другие страны, включая Великобританию, Францию и Германию.

"Этому цены нет, этого не предлагали еще никому, ни британцам, ни французам, ни немцам. Это будет предложено именно Украине", – сказал республиканец.

Поддержка от Маска для Украины не ограничивается только Starlink и будет предоставляться конфиденциально, без широкой публичности. Пинкус также подчеркнул, что Маск не является сторонником Кремля и не влияет на решение Трампа. Его деятельность за пределами США контролируется Пентагоном и другими спецслужбами и действует исключительно в рамках официальных полномочий.

"А вот пути к цели будут разными. Одним из них будут деньги Маска и его технологии. Поэтому Трамп держит его рядом. Нам от него ничего больше не нужно, нам не нужны его политические идеи. Он не политик", – подчеркнул республиканец.

Пинкус добавил, что Соединенные Штаты работают над возможностью визита Трампа в Киев в ближайшее время и не исключено, что Маск присоединится к нему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно Маск может стать посредником на переговорах между Украиной и РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/novini-ilon-mask-yak-vin-mozhe-dopomogti-ukrayini_n2683498
Теги:

Новости

Все новости