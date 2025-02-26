Украина может выиграть от выхода США из Европы: объясняем почему

В свете новых отношений между Вашингтоном и Брюсселем было бы неплохо, если бы США ушли из Европы, выведя свои войска из европейского контингента, заявил эксперт по международной политике Максим Несвитайлов.

США рассорились с ЕС. Фото из открытых источников

"Долгое десятилетие между США и Европой существовало соглашение – безопасность в обмен на часть субъектности. Находясь под американской зонтикой безопасности, оборонно-промышленный комплекс Европы существенно пришел в упадок и находится сейчас в неудовлетворительном состоянии. Как мы знаем, Россия, оставаясь под санкциями, производит больше оружия, чем весь Евросоюз. Украине нужна мощная Европа. США, конечно, важный партнер. Однако мы находимся на европейском континенте, поэтому долгосрочное стратегическое партнерство с Европой – ключевой приоритет Украины. Для Киева важно, чтобы Европа была сильной и самостоятельной. Наша страна идет к ЕС и заинтересована в сильных европейских союзниках. В настоящее время Штаты остаются главным стратегическим партнером Украины. Впрочем, в будущем таким партнером должна стать Европа", — подчеркнул Максим Несвитайлов.

По словам политолога, после разворота Дональда Трампа были ожидания, что Европа проснется, станет более самостоятельной и начнет усиливаться, однако на Мюнхенской конференции безопасности и через несколько дней на встрече европейских лидеров в Париже в очередной раз прозвучали программные речи.

"Европейцы не демонстрируют решительности. Когда речь заходит о миротворцах для Украины, они заявляют о готовности действовать только в координации со Штатами. Европа до последнего пытается держаться за США. Если только уход американцев из Европы заставит европейцев стать самостоятельными и взрослыми, то я за то, чтобы Штаты ушли", — сказал он.

В то же время, заметил эксперт, США не уйдут из Европы через несколько недель или месяцев.

"Вывод американских войск из Афганистана растянулся на несколько лет. В европейских странах размещен более 100-тысячный контингент американских войск с большим количеством техники. Выведение такого контингента займет у Штатов 2-3 года. Так что у европейцев будет достаточно времени, чтобы повзрослеть, приспособиться к новой реальности и нарастить собственный военный потенциал. Украина смогла, так почему не сможет Европа, экономика которой в разы больше российской", — добавил политолог.