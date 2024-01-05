Украина не сможет получать помощь на уровне 2022-2023 годов: в Госдепе США сделали заявление

Вашингтон не будет оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремится помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Мы будем продолжать поддерживать Украину ... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", – заявил Мэтью Миллер.

По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву встать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – подчеркнул Миллер.

Отметим, ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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