Украина оказалась в одном списке с Иран и КНДР: что задумала новая администрация США

Советник по нацбезопасности США Майк Уолц санкционировал "полную проверку" десятков кадровых чиновников Белого дома. Речь идет о тех, кто ответственен по вопросам распространение ядерного оружия Ираном и КНДР, кибершпионажу и войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Белый дом. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз пояснил, что данный шаг направлен на то, чтобы гарантировать, что сотрудники "будут привержены реализации программы" президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". В частности, защите нацбезопасности и разумному использования налоговых поступлений трудящихся граждан в Штатах.

"С 12:01 понедельника проводятся проверки персонала и принимаются решения на основе оценок" — добавил Хьюз.

Как пишет WP, чиновникам в ходе короткого звонка, проведенного в среду начальником штаба Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны покинуть здание. Им было дано указание возвращаться только по просьбе их руководителей — старших директоров, назначенных администрацией президента США Дональда Трампа.

"Пока эта проверка завершается, на основании прецедента, созданного администрацией Байдена, вам предписано быть на связи и являться в офис только в случае обращения руководства Совета национальной безопасности", — сказал МакКормак.

Решение Уолтца было настолько неожиданным, что некоторые чиновники не смогли физически покинуть территорию Белого дома, поскольку их пропуска больше не работали. Неловкая тупиковая ситуация потребовала от Секретной службы вручную открыть ворота для тех, чьи пропуска были деактивированы.

По словам бывшего чиновника, массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачу новой команды по национальной безопасности по решению существенных вопросов

"Десятки чиновников, отправленных домой в среду, были направлены в СНБ из других правительственных учреждений, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Государственный департамент и Пентагон", — добавило WP.

Читайте также на портале "Комментарии" — Волкер спрогнозировал, что произойдет в войне РФ и Украины после разговора Трампа и Путина.



