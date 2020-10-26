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Украина планирует закупить у США истребители

Командующий Воздушными силами ВСУ заявил, что Украина закупит американские истребители, так как не может сконструировать свои

сегодня, 14:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украина к 2035 году закупит эскадрилью истребителей из США, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов РБК-Украине.

Украина планирует закупить у США истребители

Фото: lenta.ru

Дроздов также добавил, что Украина вряд ли сможет сконструировать собственный истребитель, поскольку, по его словам, только на прототип необходимо потратить 10 млд долл. и около десяти лет на разработку.

"Создать боевой самолет — многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе", — сообщил командующий.

В ближайшее время авиационную военную технику страна будет закупать за рубежом, сказал он, отметив, что Польша недавно также начала переговоры с США о получении истребителей. По мнению командующего, в Украине не возникнет проблем с переобучением людей, однако могут быть сложности с техническим обслуживанием таких моделей.

Дроздов напомнил, что сейчас украинские пилоты летают на технике 1968-1991 года выпуска, и через 10 лет она станет непригодной, даже если постоянно модернизировать ее.

Ранее "Комментарии" сообщали , что Украина потеснила США на рынке кукурузы.





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