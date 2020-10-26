Украина планирует закупить у США истребители

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Татьяна Лозовенко
Украина к 2035 году закупит эскадрилью истребителей из США, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов РБК-Украине.
Фото: lenta.ru
Дроздов также добавил, что Украина вряд ли сможет сконструировать собственный истребитель, поскольку, по его словам, только на прототип необходимо потратить 10 млд долл. и около десяти лет на разработку.
"Создать боевой самолет — многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе", — сообщил командующий.
В ближайшее время авиационную военную технику страна будет закупать за рубежом, сказал он, отметив, что Польша недавно также начала переговоры с США о получении истребителей. По мнению командующего, в Украине не возникнет проблем с переобучением людей, однако могут быть сложности с техническим обслуживанием таких моделей.
Дроздов напомнил, что сейчас украинские пилоты летают на технике 1968-1991 года выпуска, и через 10 лет она станет непригодной, даже если постоянно модернизировать ее.
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