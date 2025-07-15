Украина получила неожиданного союзника в Белом доме: на Западе озвучили детали

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Клименко Елена
В Украине появился неожиданный союзник в стенах Белого дома — это Мелания Трамп.
Фото: 24 Канал
По информации The Times, именно Мелания напоминает мужчине о масштабах разрушений и потерях среди мирного населения из-за обстрелов украинских городов российскими войсками.
Журналисты обращают внимание, что Мелания, которая родом из Словении (ранее Югославия), лично понимает угрозы, связанные с агрессивной политикой Кремля.
Это совсем не удивительно, ведь она выросла в стране, которая негативно относится к России… У нее больше опыта, чем у многих политиков, в донесении собственного мнения", — отметил Мэри Джордан, биограф Мелании.
В феврале 2022 года, после начала широкомасштабного вторжения России, когда Трамп назвал Путина "гением", Мелания открыто осудила убийства мирных жителей и призвала помогать Красному Кресту.
После длительного пребывания в Mar-a-Lago Мелания вернулась в Вашингтон, где активно готовилась к участию в дипломатических мероприятиях и тщательно изучала внешнюю политику.
"Он внимательно слушает тех, кто ему близок. Особенно если это Трамп", — заключает Мэри Джордан.
Издание подчеркивает, что Мелания не занимает официальную должность в сфере внешней политики, но ее влияние может превышать ожидания экспертов. И если сегодня Украина получает поддержку в Белом доме, это частично заслуга ее влияния.
Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп кардинально изменил риторику в отношении России по меньшей мере по три ключевые причины, пишет журналист Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в американском политикуме.