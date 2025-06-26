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Украина получит от США системы Patriot только в одном случае: о чем речь

Вашингтон рассматривает возможность передать Patriot, но все зависит от ситуации на Ближнем Востоке

26 июня 2025, 19:35
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Клименко Елена

США могут предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако это будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.

Украина получит от США системы Patriot только в одном случае: о чем речь

Фото: из открытых источников

По его словам, Соединенные Штаты признали потребность Украины в усилении защиты от российских ракет и дронов, однако ресурсы Вашингтона не безграничны. Patriot — одна из самых дефицитных и одновременно наиболее запрашиваемых систем. Сегодня эти установки активно задействованы для обороны союзников США в Ближневосточном регионе, в частности, из-за роста напряжения в Иране.

Добрянский отметил, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на доступность Patriot для Украины. Если конфликт с Ираном будет обостряться или удерживаться в активной фазе, США будут вынуждены удерживать эти системы ближе к своим базам и партнерам в регионе. В таком случае скорая передача Украине будет маловероятной.

Хотя ранее Дональд Трамп не высказывал четкую позицию относительно Patriot для Украины, на саммите НАТО в Гааге он заявил о намерениях усилить украинскую ПВО. Но, как отмечают американские аналитики, геополитические вызовы в разных регионах могут вносить существенные коррективы в темпы поставки вооружения.

Как уже писали "Комментарии", Россия отказалась от стратегии массированных ракетных обстрелов по Украине, сосредоточившись на использовании беспилотных летательных аппаратов, таких как "Шахеды" и дроны "Герань". Это позволяет врагу накапливать запасы крылатых ракет для возможных будущих ударов по странам Европейского Союза, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



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Источник: https://t.me/kyivtv/97539
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