Украина помогла Байдену набрать электоральную поддержку. О чем речь

Конгресс США предсказуемо проголосовал за поддержку Украины, однако, по словам Александра Кочеткова, является нерядовым событием тот факт, что крупнейший поставщик современного оружия, без которого на фронте огромные проблемы, выпадает из процесса на четыре месяца.

Джо Байден

"Никогда не поверю, что Белый Дом не мог, при желании, найти какие-то решения по продолжению поддержки Украины, пока некоторые конгрессмены откровенно и цинично хайпировали на войне и украинских трудностях",

– отметил эксперт.

По его мнению, очевидно администрация Джо Байдена все же решила, что ее битва за рейтинги кандидатов в президенты США важнее наступления недоимперии. При этом, добавляет эксперт, нужно все же признать, что свое электоральное сражение Белый дом выиграл, ведь выяснилось, что рядовые американцы на стороне Украины, поэтому рейтинг Дональда Трампа, который сдерживал помощь Киев, потерял около 5%, а Джо Байден, победитель Конгресса, пару процентов добавил. Интрига по президентскому выбору в США получила продолжение, подчеркнул эксперт.

"Но эта рейтинговая рокировка не состоялась бы, если бы украинский фронт без американского оружия не выдержал и упал, и войска недоимперии поперли бы в направлении Харькова, Днепра и Запорожья. Трамп и республиканцы сразу обвинили бы в провале администрацию демократов, и тогда Трамп добавил бы в рейтинге с его фантазиями "окончить войну за 24 часа",

– написал в Фейсбуке Кочетков.

По его словам, вся эта мутная история с обещающим быть счастливым концом свидетельствует, во-первых, о том, что со Штатами у нас отнюдь не вассальные отношения, мы связаны сложной системой взаимных влияний. Во-вторых, добавляет эксперт, эта незапланированная проверка устойчивости Украины обнаружила, что мы сильнее, чем кажется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сможет ли помощь от США изменить ситуацию на фронте.